La Selección Mexicana se ha visto mermada por varias lesiones de algunos de sus jugadores más recurrentes. Algunas más graves que otras, pero el panorama sigue siendo poco alentador, sobre todo en un año donde deben de carburar al 100% debido a la Copa del Mundo.

Por tal motivo, el Vasco Aguirre tendrá una tarea complicada, ya que además de tener la obligación de ganar sin un par de referentes, deberá convencer al hacerlo.

Ya que en los más recientes partidos ante Panamá y Bolivia, pese a que ganó ambos partidos por la mínima, el funcionamiento del equipo nacional genera más dudas que certezas.

Jugadores de la Selección Mexicana trotan previo a su duelo amistoso ante Panamá. FOTO: Imago7

¿Quiénes son los jugadores de México que se perderían partidos por lesión?

Aunque hay lesionados, no todos tomarán mucho tiempo para volver a las canchas, como es el caso de Gilberto Mora, César 'Chino' Huerta, y el 'Chiquito' Sánchez, quienes volverían a la actividad en menos de un mes.

Sin embargo, estos son los casos de jugadores que se encuentran en recuperación de padecimientos más graves, y que muy probablemente no jugarán los próximos amistosos del Tri.

Santiago Giménez

Edson Álvarez

Luis Chávez

Rodrigo Huescas

Alexis Vega

Henry Martin

Jesús Orozco Chiquete

FOTO: IMAGO7 - Edson Álvarez revela lesión y pone en duda su participación en el Mundial

México se medirá primero ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 28 de marzo en el estadio Banorte, y tres días después, el 31, ante los belgas en Estados Unidos, en el Soldier Stadium, de Chicago.

Ya se verá si algún jugador de ese listado al final se queda fuera de la lista para el Mundial debido a una tardía recuperación, o si al Vasco se le facilitan las cosas y puede contar con la mayoría, en un torneo donde la exigencia estará muy alta.

