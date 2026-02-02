La Selección Mexicana está a menos de 130 de disputar su primer partido en la Copa del Mundo de 2026.

El Tricolor de Javier Aguirre inaugurará el Mundial enfrentándose a Sudáfrica el jueves 11 de junio en el estadio Azteca.

De esta manera, México y el Coloso de Santa Úrsula harán historia al albergar por tercera ocasión el torneo más importante de la FIFA.

El Vasco y sus dirigidos tendrán la obligación de tener una destacada participación, al ser uno de los anfitriones de la justa mundialista.

En espera de conocer a los 26 jugadores que integrarán la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, el experimentado director técnico continúa analizando sus mejores opciones.

El Tri ya disputó dos partidos amistosos (Panamá y Bolivia) en el inicio de este año y logró quedarse con el triunfo en ambos.

Ahora, sus siguientes rivales serán Islandia, Portugal y Bélgica en los próximos meses, por lo que los futbolistas tendrán una nueva oportunidad para ganarse la confianza de Javier Aguirre.

Actualmente, el Vasco cuenta con una Selección Mexicana que mezcla experiencia y juventud y que tiene un valor estimado de 167.78 millones de dólares.

Javier Aguirre cuenta con una Selección Mexicana que mezcla experiencia y juventud rumbo al Mundial 2026 / FOTO: Imago7

De dicha cantidad, estos 10 jugadores tricolores suman la mayor parte, siendo, actualmente, los más costosos rumbo al Mundial 2026; de acuerdo con Transfermarkt.

¿Quiénes son los futbolistas más caros de la Selección Mexicana cara a la Copa del Mundo?

Gilberto Mora | 11.81 millones de dólares | Tijuana Marcel Ruiz | 10.63 millones de dólares | Toluca

Erik Lira | 10.63 millones de dólares | Cruz Azul

Germán Berterame | 10.04 millones de dólares | Inter Miami Obed Vargas | 9.45 millones de dólares | Atlético de Madrid Luis Malagón | 8.27 millones de dólares | América

Armando Gónzalez | 8.27 millones de dólares | Chivas

Roberto Alvarado | 7.08 millones de dólares | Chivas

Ramón Juárez | 7.08 millones de dólares | América

Diego Lainez | 6.49 millones de dólares | Tigres

Carlos Rodríguez | 6.49 millones de dólares | Cruz Azul

Raúl Rangel | 6.49 millones de dólares | Chivas

Víctor Guzmán | 5.90 millones de dólares | Monterrey

Israel Reyes | 5.90 millones de dólares | América

Brian Gutiérrez | 5.90 millones de dólares| Chivas

Bryan González | 5.31 millones de dólares | Chivas Richard Ledezma | 4.72 millones de dólares | Chivas

Eduardo Águilas | 4.72 millones de dólares | Chivas

Como mención especial, Santiago Giménez es el futbolista de la Selección Mexicana que tiene el valor más caro en la actualidad, con un aproximado de 23.61 millones de dólares.