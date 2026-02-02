La cada cuatro años se convierte en el punto de reunión para amigos y familiares durante la Copa del Mundo. Esta vez que México será anfitrión no será la excepción y cada uno de los aficionados querrá lucir con orgullo sus colores.

Para mucha gente, incluso, el jersey con el que el Tri buscará la gloria se convierte en un objeto de colección y de nostalgia para el futuro, cuando recuerde los detalles del Mundial 2026.

Para otros, que les tocó vivir el Mundial de Francia 1998, es un guiño al pasado, debido al diseño similar entre una playera y otra.

Esta nueva camiseta de Adidas tiene las tradicionales tres franjas que distinguen a la marca alemana en color blanco en la zona de los hombros. En el centro de la playera, hay una figura similar a ‘La Piedra del Sol', como ya se mencionó que hace recordar al uniforme de 1998.

Finalmente, tanto en el cuello como en las mangas hay detalles en rojo y blanco.

A continuación, te contamos cuánto dinero tendrías que gastar según Adidas para poder comprar la nueva camiseta de la Selección Mexicana.

¿CUÁNTO CUESTA EL JERSEY DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

  • Jersey versión jugador: 2 mil 999 pesos mexicanos
  • Jersey versión jugador manga larga: 3 mil 199 pesos mexicanos
  • Jersey versión jugador para niños: 2 mil 499 pesos mexicanos
  • Jersey versión aficionado: mil 999 pesos mexicanos
  • Jersey versión aficionado manga larga: 2 mil 299 pesos mexicanos
Obed Vargas, durante un partido con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7
