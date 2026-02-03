Pese a que Álvaro Fidalgo decidió dejar el futbol mexicano, y que tomó por sorpresa a todos los aficionados mexicanos, lo hizo justo el día que cumplió cinco años registrado como jugador del América.

Por ende, con base en la regla, puede hacer sin problemas su trámite para buscar un lugar dentro de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo con la afición del América en el estadio Ciudad de los Deportes - Foto: Imago7

De acuerdo con los informes de fuentes cercanas, en el Tri, y en la Federación Mexicana de Futbol, dejarán esta decisión en manos del propio Fidalgo. Por lo que todo quedará a la espera.

Y claro, faltaría aún que si el jugador del Betis decide representar a México, que el Vasco decida también llamarlo, en este caso puntual, para la Copa del Mundo de 2026.

'El Maguito' llegó al conjunto azulcrema el 1 febrero de 2021, es decir, que cumplió con los requisitos que pide la FIFA para poder naturalizarse con otra selección.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre la Selección Mexicana?

"Sí, soy mexicano, pero no es de ahora, la noticia se dio ayer, pero hace ya un montón de meses, era algo que no hacía falta o que no pensaba que había que decir porque tampoco sabía que iba a generar lo que generó ayer, desde hace tiempo que lo soy", declaró el mediocampista.