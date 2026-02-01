Es extraño pensar que el capitán, '10' y líder de tu selección no tiene equipo. En Colombia, es el caso de James Rodríguez, quien no juega un partido oficial desde noviembre de 2025, cuando se fue de León.

Con el la Copa Mundial de la FIFA a la vuelta de la esquina, el mediocampista ofensivo se entrena por su cuenta para no perder ritmo y poder acudir al torneo internacional.

Aunque evidentemente, no es lo mismo que tener un seguimiento dentro de un equipo profesional, y obviamente, jugar y competir cada ocho días.

Lee también ¡OFICIAL! Obed Vargas es nuevo fichaje del Atlético de Madrid; el club meditará mandarlo cedido

Sin embargo, también es complicado pensar que Colombia no lleve al exjugador del Real Madrid, porque a pesar de sus 34 años de edad, James es el cerebro y arquitecto del equipo sudamericano.

En la Copa América 2024, James fue el jugador con más goles y asistencias del torneo. Y en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, fue el segundo jugador con más asistencias (10) y generó 57 ocasiones de gol.

¿Dónde va a jugar James Rodríguez?

Aunque se ha rumoreado que la MLS o el futbol de Arabia Saudita podrían ser potenciales destinos para el ex de la Fiera, no se ha confirmado nada concreto, y en este punto de su carrera, luce complicado que regrese a jugar en un equipo top del Viejo Continente.

FOTO: IMAGO7 - James Rodríguez explota contra Ignacio Ambriz al ser cambiado ante Atlas

Lee también Allan Saint-Maximin: Así reaccionaron comentaristas de ESPN y Televisa ante su salida del América