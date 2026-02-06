La Selección Mexicana vive momentos clave en su preparación para la Copa del Mundo de futbol 2026 que se disputará en casa junto a Estados Unidos y Canadá.

El director técnico Javier Aguirre aprovecha cada ventana de partidos para definir su grupo ideal.

La reciente gira por Panamá y Bolivia sirvió como examen donde el Vasco puso a prueba el carácter y la tenacidad de sus jugadores.

En estos dos encuentros amistosos Aguirre observó de cerca a varios elementos que buscan un lugar en la lista final. Aunque aún restan algunos partidos por disputar las actuaciones recientes dejan indicios claros sobre quiénes enfrentan mayores dificultades para ser considerados.

La competencia es feroz en cada posición y el tiempo apremia para el torneo que representa el sueño máximo de cualquier futbolista.

¿Qué jugadores mexicanos ya no tienen esperanza de ir al Mundial?

Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna, aparece en peligro. No sumó minutos en la gira y enfrenta la dura competencia de Guillermo Ochoa, quien espera su convocatoria en marzo. Mientras que Víctor Guzmán, correría la misma suerte pues su posición en la central por derecha ya está ocupada por César Montes e Israel Reyes.

La participación de Jorge Sánchez se complica por la aparición de Richard Ledezma y Julián Araujo. Por su parte, Ramón Juárez tendría una dura batalla con otros elementos consolidados.

Bryan González tendría que superar a Jesús Gallardo y Mateo Chávez, mientras que Diego Lainez no convenció ante Bolivia. Ángel Sepúlveda no tuvo acción en ninguno de los dos partidos, por lo que podría nos ser considerado.