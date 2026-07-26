Este domingo los aficionados mexicanos vivieron diversas emociones por el Gran Premio de Hungría, donde pilotos aztecas tuvieron lugar en el circuito de Budapest, unos con mejores actuaciones que otros.

Sergio Pérez sumó un abandonó más en la temporada de Fórmula 1 con Cadillac, lo que rompió el corazón de los miles de seguidores tricolores que se despiertan cada día para verlo correr.

Antes de la carrera de Checo, hubo un gran momento para el deporte motor de nuestro país. Noel León se llevó la victoria en el Hungaroring para hacer historia al ser el primer mexicano en Fórmula 2 en ganar la feature race de la categoría.

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Con una estupenda actuación, el volante regiomontano ganó la carrera principal y así continúa con la pelea por el campeonato de pilotos, aunque está un poco lejos de los líderes.

Checo Pérez y Noel León comparten emotivo momento

Una vez finalizada la carrera de la categoría que está por debajo de la F1, el volante de Campos Racing se cruzó con el de Cadillac, quien iba camino a prepararse para correr en el circuito de Budapest.

El experimentado piloto intercambió un par de palabras con el joven mexicano: "vi que te estaban alcanzando al final", le dijo Checo a Noel, quien procedió a explicarle como defendió la primera posición para quedarse con la victoria.

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"Lo importante es que salió. A seguirle wey, a seguirle así", expresó Pérez a León, quien disfrutaba de un helado tras su gran actuación.