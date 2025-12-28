Sergio “Checo” Pérez aún no debuta con Cadillac en la Fórmula 1, pero ya dio pistas sobre su retiro de la máxima categoría.

El volante mexicano volverá en 2026 con la nueva escudería estadounidense y aseguró que será su último proyecto como piloto de la F1.

“Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte, quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso. Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación”, declaró en entrevista para Autorace .

El tapatío ha declarado desde el anuncio oficial de Cadillac que desea volver a disfrutar de la Fórmula 1 como lo hacía antes y no el último año como parte de Red Bull Racing y al parecer, comienza a gozar del nuevo proyecto.

“Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas. Para mí, es un poco irrelevante donde empecemos, es más importante la rapidez con la que podamos progresar”, agregó Checo.

“Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Es uno de los objetivos que tenemos, tener un gran impacto en la F1 desde el inicio”, concluyó seguro Sergio Pérez.

Cadillac tendrá a dos de los pilotos más experimentados, ya que el mexicano y el finlandés Valtteri Bottas regresan, con un total combinado de 16 victorias y 527 largadas entre ambos.

La parrilla de F1 se expandirá a 22 autos por primera vez desde 2016, ya que Cadillac se convierte en el undécimo equipo.

