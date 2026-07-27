Charlotte.- Al final, Antonio Mohamed encarará el Juego de Estrellas contra la MLS con lo que le dejaron disponible.

Más allá de que la Liga MX presentará un plantel competitivo para el duelo de mañana por la noche en el estadio Bank of América, la realidad es que el "Turco" (entrenador designado para este partido) no contará con todos los elementos que él había elegido.

Para empezar, el Guadalajara no cedió a cuatro de los cinco futbolistas que había convocado Mohamed. El único que se mantuvo en el grupo es Kevin Castañeda, además de que se agregó a Luis Rey como una especie de compensación, mientras que Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez y Armando González se quedaron con las Chivas.

Lee también Jorge Campos le regala su icónico jersey a Tom Holland y sugiere que sea "el nuevo traje de Spiderman"

Los estelares porteros Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres) tampoco viajaron. Les sustituirán Carlos Moreno (Pachuca) y Carlos Acevedo (Santos). En el caso del costarricense, tiene una ligera molestia muscular y su club prefirió descansarlo.

Otro que tampoco asistirá es Gilberto Mora, ya que los Xoloitzcuintles de Tijuana pidieron mantenerlo con ellos.

No obstante, el "Turco" cuenta con cinco jugadores del campeón Cruz Azul (Willer Ditta, Omar Campos, Erik Lira, Carlos Rodríguez y José Paradela), además de cuatro con los que trabaja en el Toluca (Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo y Franco Romero).

El Pachuca, además del meta Moreno, cedió al joven volante Elías Montiel y al goleador Salomón Rondón. Por su parte, los Tigres colaboran con los volantes Juan Brunetta y Fernando Gorriarán.

Lee también Javier 'Chicharito' Hernández ya tiene nuevo equipo en el futbol de Estados Unidos