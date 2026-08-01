La primera visita del Apertura 2026 para Chivas será hoy ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, duelo en el que parte como favorito para firmar una actuación de buen nivel y aprovechar el impulso de la victoria conseguida la fecha pasada.

Camoteros y rojiblancos abren el telón de la Jornada 3 del actual torneo en un duelo que pinta para confirmar el buen momento del Rebaño Sagrado.

Pese a tener solamente una victoria en la campaña, Chivas ha demostrado una gran versión en este arranque del certamen. Si bien cayó ante Toluca (0-2), el cuadro de Diego Milito dejó grandes sensaciones.

Su único triunfo llegó la semana pasada ante Bravos de Juárez, en un duelo que pudo haber tenido un marcador más holgado del que finalmente se registró (1-0). En ese partido, los rojiblancos fueron ampliamente superiores y volvieron a mostrar grandes destellos de sus refuerzos estelares: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

Puebla tiene la compleja tarea de derrotar a un club que domina el historial entre ambos, más aún si se toman en cuenta los resultados de los dos torneos anteriores. En el Clausura 2026, Chivas goleó 5-0 a La Franja, mientras que en el Apertura 2025 se impuso por 2-0.

A diferencia de su rival, La Franja llega tras caer ante Cruz Azul (2-1), en un partido en el que mostró un funcionamiento positivo por momentos, aunque no pudo hacerle frente al actual campeón del futbol mexicano.

Milito contará con la presencia de Omar Govea y Ángel Sepúlveda, quien regresa tras cumplir su suspensión por la expulsión sufrida en el primer partido. Además, también estará disponible Kevin Castañeda, futbolista que tuvo actividad en el Juego de las Estrellas contra la MLS. Los únicos ausentes serán los jugadores convocados por la Selección Mexicana Sub-20 y Sub-23.

Visitar Puebla suele ser sinónimo de victoria para Chivas, aunque también ha encontrado alguna sorpresa en el Estadio Cuauhtémoc, algo que buscará evitar en esta ocasión.

Horario y dónde ver el Puebla vs Chivas

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Canal: Azteca 7 y ESPN

PUEBLA VS CHIVAS MINUTO A MINUTO

Liga MX 06:32 PM Alineación del Puebla Así sale La Franja para medirse a Chivas

Ellos son los XI Enfranjados que sudarán la camiseta, meterán recio la pierna 🔥 y defenderán nuestro escudo esta noche 🌙



Serán 90’ bien intensos y llenos de concentración en todo momento 👊🏻



#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/FbGN8JDI9Q — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 1, 2026

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