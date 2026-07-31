El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, ha denunciado este viernes que la administración del organismo ha sido engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados, "que es el proyecto de una sola persona" y que en su opinión "no debe seguir adelante".

En un comunicado remitido a Associated Press (AP), Lamour asegura que "el proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA. Y mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona".

"Los vicepresidentes de la FIFA, los miembros del Consejo de la FIFA, las confederaciones, las federaciones, los jugadores, las ligas, los clubes y los aficionados no fueron los únicos a los que se ignoró. La propia administración de la FIFA también fue engañada", afirma.

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También asegura que "esta mentira por omisión durante muchos meses y este ejercicio unilateral del poder no son trivialidades", sino que "son indicativos de una falta de confianza, una falta de transparencia, una falta de discernimiento, una falta de buen gobierno. Y una grave falta de respeto".

Gianni Infantino se rinde ante el estadio Azteca / Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

"Este proyecto no solo no debe seguir adelante —por razones obvias que ni siquiera es necesario enumerar aquí—, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se planteen las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas. En relación con este proyecto y con lo que vendrá después. Todos deben asumir su responsabilidad. Porque cada vez resulta más difícil para la administración de la FIFA trabajar en estas condiciones y cumplir su misión", indica.

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Lamour, que fue ejecutivo de la UEFA y se incorporó hace menos de dos años a la FIFA, es muy crítico con el presidente de esta, Gianni Infantino, en un escrito en el que pidió respeto para los trabajadores de la organización, que, dijo, "merecen algo mejor que el desprecio y la intimidación".

"Nuestra misión —la misión de los cientos de empleados de la FIFA, apasionados, dedicados y ejemplares— es servir al fútbol. No servir a los intereses personales de una persona que, lamentablemente, cree que encarna a la FIFA cuando se supone que debe estar a su servicio. Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", afirma tras admitir que quizá pierda su trabajo en FIFA, pero "dormirá tranquilo".

Este viernes, el asesor del presidente de la FIFA Carlos Cordeiro, anunció su dimisión a raíz de su desacuerdo con la propuesta del organismo de permitir la venta de participaciones de la Copa del Mundo, algo que considera "perjudicial" para el fútbol.

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte", explica el directivo en un comunicado difundido en sus redes sociales.