Marruecos venció por 0-1 a Escocia en el Gillette Stadium de la sede de Boston, en un partido de más a menos en el que resolvió un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos, y se coloca líder del Grupo C, a la espera de que Brasil enfrente a Haití más tarde en Filadelfia.

No fue el encuentro más brillante ni el más entretenido de este Mundial. Pero sí fue otro día más en el que Marruecos mostró que es una selección fuerte de arriba a abajo, sólida y con ambición de llegar lejos en un torneo donde juegan sin presión.

Marruecos no pudo empezar mejor el partido. Aún estaban sus aficionados recuperando los pulmones después de cantar el himno nacional cuando Ismael Saibari, una de las sensaciones en lo que llevamos de Mundial, fusiló a Escocia con el único gol del encuentro.

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Habían pasado tan solo 71 segundos, pero el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi demostró desde la primera jugada que el empate contra Brasil no fue ninguna sorpresa: después de alcanzar las semifinales en Catar 2022, los Leones del Atlas vuelven a ir muy en serio en esta Copa del Mundo.

Saibari fue el mejor del partido. Exhibió colmillo en ataque, dejó varios desmarques a campo abierto y fue indetectable para la defensa escocesa con su movilidad por todo el frente de ataque. Se quedó a centímetros de marcar el segundo al rozar un balón que no llegó a empujar y mandó otro remate a la cruceta.

Escocia intentó empatar el partido sin éxito. Careció de brillantez ofensiva y dejó ver sus limitaciones para llevar el timón del partido, con un Scott McTominay, en teoría líder del equipo, aún testimonial en el torneo.

A catorce minutos del final y todavía con la incertidumbre del resultado, las gradas rindieron homenaje a Donny Strathie, un aficionado escocés que falleció el pasado domingo a los 76 años en Boston y se quedó a las puertas de cumplir su sueño: asistir a un partido de su país en la Copa del Mundo.

Tanto escoceses como marroquíes presentes en un Gillette Stadium al 100 % del aforo aplaudieron durante un minuto para recordar al aficionado del Ejército del Tartán.

Tanto Marruecos como Escocia cerrarán su participación en el Grupo C el 24 de junio en horario unificado. El combinado norafricano jugará contra Haití en Atlanta y la 'Tartan Army' lo hará ante Brasil en Miami.