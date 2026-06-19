La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo de ayer 1-0 sobre Corea del Sur, en Guadalajara, Jalisco.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció que la Selección Mexicana da felicidad a todas las personas mexicanas, en el marco del Mundial de futbol.

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“Contentos, contentas, todos felices, todos muy, muy emocionados, pura felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional por el juego, el gol, la tajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México”, expresó.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo Federal mostró un video del festejo en algunas ciudades del país, tras el triunfo de México sobre Corea.

Claudia Sheinbaum entró al Salón Tesorería aplaudiendo y con una sonrisa por el desempeño de la Selección.