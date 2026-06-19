Luego de rescatar un agónico empate (2-2) ante Países Bajos en su debut dentro de la Copa del Mundo 2026, Japón no solo dio de qué hablar por lo mostrado en la cancha, sino también por un gesto que rápidamente capturó la atención mundial.

Como ha ocurrido en otros grandes eventos deportivos, su afición volvió a destacar al recoger la basura en las gradas y dejar el estadio en condiciones impecables, una imagen que se viralizó y fue ampliamente reconocida.

Lo que para muchos aficionados alrededor del mundo resultó una acción sorprendente y digna de elogio, para el conjunto japonés es una práctica completamente natural.

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Así lo dejó claro su entrenador, Hajime Moriyasu, quien previo al compromiso ante Túnez en Monterrey explicó que este comportamiento forma parte de la esencia cultural de su país.

"Forma parte de nuestra cultura y nos enorgullece. Los japoneses sabemos que debemos hacerlo. Creemos en no tirar basura, y todos nos organizamos para limpiar. Otras naciones pueden tener diferentes puntos de vista, pero nosotros creemos en trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Es algo que hacemos en Japón. Hay gente que piensa que lo que hacen nuestros aficionados está mal porque quita trabajo, pero es la forma en la que hemos crecido", mencionó en zona mixta.

🇯🇵 Tras el empate 2-2 ante Países Bajos en su debut en el Mundial 2026, los aficionados de Japón se quedaron en el estadio para limpiar las gradas, repitiendo una imagen que ya se ha visto en anteriores ediciones del torneo. pic.twitter.com/cTNripXAo1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026

Moriyasu, quien también reveló que recientemente participó junto a sus jugadores en la limpieza de las instalaciones de su centro de entrenamiento, se refirió además a la fama que ganó tras utilizar pizarrones para indicar el tiempo de juego a sus futbolistas.

"Creo que me volví muy popular por eso, aunque no era la intención. Lo que busco es que ellos tengan claridad sobre el tiempo de partido. Había una pantalla muy grande en el estadio, pero era difícil que la vieran sin perder la concentración en el juego. Trato de ayudarlos en todo lo posible", concluyó.