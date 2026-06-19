Para su tercera jornada de Fase de Grupos, la Selección Mexicana jugará en el estadio Ciudad de México con la tranquilidad de haber clasificado a los 16avos de final como primer del Grupo A.

El partido será contra Chequia, que en dos jornadas, sólo suma un punto, por haber perdido ante Corea del Sur 2-1, y empatado a un gol contra Sudáfrica.

Por lo que intentarán conseguir puntos ante México para aspirar a clasificar a la fase de eliminación como el tercer lugar del grupo.

Chequia Foto: AP

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Por su parte, Javier Aguirre tendrá la libertad de descansar a un par de sus jugadores, ya con la mente puesta en la primera ronda de eliminación, que también se jugará en el antiguo estadio Azteca.

Este compromiso entre mexicanos y checos está pactado para arrancar el miércoles 24 de junio, a las 7:00 pm, tiempo del Centro de México.

¿Por dónde ver el partido de México vs República Checa?

Al igual que todos los juegos de México en esta fase de grupos, su choque ante Chequia se podría disfrutar por televisión abierta, Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma de streaming, VIX.

México vs República Checa

Fecha: Miércoles 24 de junio

Sede: Estadio Ciudad de México

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y el plan mundialista de VIX.