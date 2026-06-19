La jornada dos del continúa este viernes 19 de junio, con cuatro partidos en la cartelera que prometen muchas emociones. Donde muchas selecciones buscan sumar puntos con urgencia luego de un inicio dudoso.

EL primer duelo del día verá a los anfitriones, Estados Unidos, recibir a Australia en el estadio de Seattle, en punto de las 13:00 horas, Tiempo del Centro de México.

Selección de Estados Unidos en festejo de gol, durante su victoria ante Paraguay en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección de Estados Unidos en festejo de gol, durante su victoria ante Paraguay en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Los americanos ofrecieron una gran actuación en su debut, y buscarán clasificarse a 16avos de final con tres puntos hoy.

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El segundo duelo del día es Escocia vs Marruecos, a las 4:00 pm, en el estadio de Boston, donde los africanos buscarán sumar los primeros tres puntos del torneo, tras empatar con Brasil en la primera fecha.

Al terminar, 6:30 pm jugará precisamente Brasil contra Haití, en lo que debería ser un choque de trámite para el equipo de Carlo Ancelotti.

Selección de Brasil en entrenamiento para su debut en el Mundial de 2026 - Foto: EFE
Selección de Brasil en entrenamiento para su debut en el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Para finalizar el día, Turquía y Paraguay jugarán en el en San Francisco, California, a las 21:00 horas.

¿Dónde ver los partidos del Mundial de hoy?

El único compromiso que se podrá ver por televisión abierta será el de Brasil contra Haití, los otros tres, a través de la plataforma de streaming VIX, mediante su plan mundialista.

  • Estados Unidos vs Australia: Plan mundialista de VIX
  • Escocia vs Marruecos: Plan mundialista de VIX
  • Brasil vs Haití: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX.
  • Turquía vs Paraguay: Plan mundialista de VIX

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