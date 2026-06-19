El Mundial de 2026, hasta ahora, ha sido una alegría para la Selección Mexicana. Dos triunfos en dos partidos, cero goles recibidos y son el primer equipo en clasificar a la ronda de 16avos de final.

Como aún quedan dos jornadas de la Fase de Grupos del torneo, es difícil hacer una lectura precisa sobre quién será el rival del Tri en la primera fase de eliminación.

Sin embargo, si hay algunas opciones reales, en el entendido que el conjunto mexicano avanzará como primer lugar del Grupo A. Por ende, se mediría ante una selección clasificada como tercer puesto.

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Una de las opciones es medirse al tercer sembrado del Grupo C, que en estos momentos sería Brasil, la cual tiene un punto tras su amargo empate ante Marruecos. También podrían enfrentar a Haití, Escocia o Marruecos.

Brasil y Marruecos, previo al Mundial de 2026 - Fotos: AFP/AP

Asimismo, está la posibilidad de jugar ante el tercer lugar del Grupo E, es decir, Ecuador, Costa de Marfil o Curazao. Ya que Alemania goleó en su primer partido.

La otra realidad es el Grupo F, que se encuentra muy abierto hasta el momento: Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez.

Una alternativa peligrosa, es que el contrincante podría salir del Sector H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. En lo lógico, Arabia sería el tercer lugar, aunque es un grupo muy abierto de igual manera.

Por último, existe también una chance de que México enfrente al tercer lugar del Grupo I, que tiene a varios pesos pesados en Noruega o Francia, aunque el rival más probable de ese sector sería Senegal.