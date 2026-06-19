El Mundial 2026 sumó un episodio anecdótico fuera de la cancha. Héctor Chávez Ramírez, mejor conocido como 'Caramelo', uno de los aficionados más populares de la Selección Mexicana, protagonizó una escena que se volvió viral tras el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Al concluir el encuentro, que terminó con victoria colombiana por 3-1, Caramelo decidió lanzar su característico sombrero de charro hacia los futbolistas sudamericanos.

La prenda, reconocida por sus adornos relacionados con México y el Tricolor, cayó cerca de los jugadores, quienes continuaron su camino sin prestarle atención.

Lee también Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Nacional tras la victoria ante Corea del Sur

Tras esto, elementos de seguridad del inmueble intervinieron de inmediato para retirar el sombrero.

Las imágenes difundidas por TUDN muestran un intercambio verbal entre el aficionado y un integrante de seguridad cerca del túnel que conduce a los vestidores.

Durante el diálogo, el trabajador del estadio repitió en varias ocasiones una frase que llamó la atención de los presentes: “No te lo voy a regresar”.

A pesar de los esfuerzos de Caramelo y algunos familiares por recuperar la prenda, el sombrero fue retirado del lugar y no volvió a sus manos.

El incidente generó múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados debatieron sobre la actuación del personal de seguridad y la decisión del seguidor mexicano de arrojar su sombrero.

Le quitaron el sombrero al caramelo JAJAJA. La primera está más cerca que nunca 😭 pic.twitter.com/K9X1Z6cYBW — Ing Chacoito 2/8🇲🇽🏆 (@Chacoitismo) June 18, 2026

¿Quién es el aficionado mexicano 'Caramelo'?

'Caramelo' es famoso por su constante presencia en estadios de distintas partes del mundo como seguidor de la Selección Mexicana, lo que lo ha convirtido en un personaje reconocido dentro del futbol internacional.

Su historia con el Tricolor comenzó en la Copa del Mundo de México 1986, cuando asistió gracias a un regalo de graduación que recibió de su padre. Desde entonces, acumuló décadas de viajes para acompañar al equipo nacional.

Lejos de los rumores que suelen rodear a los aficionados más visibles, se dice que Chávez Ramírez construyó su patrimonio a través de negocios familiares relacionados con la compra y venta de oro. Actualmente se dedica al sector de bienes raíces comerciales, actividad que le permite financiar sus constantes recorridos para seguir a México por el mundo.