Los cientos de asistentes que llegaron a la CCXP de México 2026, fueron sorprendidos por la aparición de Pedro Pascal, actor chileno que es de lo más queridos a nivel mundial y más por sus seguidores latinos.

Además de llegar de forma inesperada a este magno evento, el protagonista de "The Mandalorian and Grogu", apareció portando la nueva playera de la que usará el Tri en el Mundial de 2026.

El recibimiento fue brutal por parte de los mexicanos, quienes con ovaciones, silbidos, aplausos y un sinfín de expresiones, le dieron la bienvenida al popular actor sudamericano.

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Pascal mostró su agradecimiento con un par de gestos hacia el público e incluso fue tal su asombro, que decidió sacar su celular para poder guardar este increíble momento protagonizado por cientos de aficionados mexicanos.

Su aparición en la CCXP se debe a la promoción de la cinta perteneciente al mundo de Star Wars antes mencionada, con lo que cumple un sueño de pequeño, según comentó.

"Iba mucho al cine con mi familia, vi las películas de 'Star Wars'... ser parte de las películas que yo vi, compartirlo con ustedes, que lo vean en una pantalla grande, que tengan esa experiencia y que sea parte de eso yo, es un sueño que nunca imaginé", comentó entre lágrimas.

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