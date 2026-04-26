La Copa del Mundo de 2026 representa una oportunidad inmejorable para una nueva camada de futbolistas mexicanos, quienes podrían vivir en casa su primera experiencia mundialista en la máxima justa organizada por la FIFA.

Con Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana y Rafael Márquez perfilarse como su posible sucesor tras el torneo, el Tricolor apunta a un proceso marcado por un importante relevo generacional, uno que busca sentar las bases del futuro del futbol nacional.

Dentro de esa lista de nombres que despiertan ilusión entre la afición destacan Armando “Hormiga” González y Gilberto Mora. Ambos futbolistas se han ganado el reconocimiento jornada a jornada en la Liga MX y ya figuran en el radar para integrar la delegación que buscará hacer historia en la cancha del Estadio Banorte.

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La expectativa por verlos compartir vestidor e, incluso, cancha, se reflejó en un reciente momento ocurrido en el Estadio Akron. Durante el enfrentamiento entre Chivas y Xolos de Tijuana, los jóvenes no dudaron en saludarse e intercambiar algunas palabras, una escena que fue celebrada por los aficionados.

El encuentro desató una ola de entusiasmo en redes sociales, donde seguidores expresaron su deseo de ver a ambos talentos dar el salto al futbol europeo para seguir potenciando su nivel, el mismo que ya los ha convertido en protagonistas del torneo mexicano.

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"Ya me imaginé gol de la Hormiga con asistencia de Mora en el Mundial", "El orgullo mexicano seguirá vivo mientras estos chamacos jueguen a la pelota" y "Mi única esperanza para que México haga un papel decente en la Copa del Mundo", fueron algunos de los comentarios que más resonaron.