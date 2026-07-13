A sólo un día de que arranquen las semifinales de la Copa del Mundo 2026, un detalle llamó la atención durante el entrenamiento de Francia, Kylian Mbappé no pareció quedar muy convencido con el balón especial que se utilizará a partir de esta ronda.

En un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, el delantero francés tomó el esférico, lo observó detenidamente, lo giró entre sus manos e incluso hizo algunos gestos que fueron interpretados por muchos aficionados como una muestra de desagrado.

La reacción del atacante se volvió viral, ya que incluso comentó algo con su entrenador, Didier Deschamps, quien analizó el esférico junto al jugador del Real Madrid.

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El balón será utilizado exclusivamente en las semifinales y la gran Final del Mundial 2026, por lo que todas las miradas estuvieron sobre la primera impresión de una de las máximas figuras del torneo.

Hasta el momento, Mbappé no ha realizado declaraciones sobre el tema, por lo que no existe una explicación oficial sobre su gesto. Sin embargo, el video ha provocado todo tipo de comentarios entre aficionados, quienes debaten si realmente no le agradó el diseño o simplemente se trató de una reacción sin mayor significado.

Francia disputará las semifinales con ese nuevo balón ante España, donde buscará dar un paso más rumbo al título mundial.