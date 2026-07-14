Con solidez defensiva como su principal fortaleza, España se instaló en la final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Roja derrotó (0-2) a Francia en Dallas y clasificó a la disputa por el trofeo, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina.

Luego de concretarse la victoria española en el AT&T Stadium, Pau Cubarsí, uno de los integrantes de la dupla impenetrable, habló en zona mixta.

“La verdad que estamos muy contentos y orgullosos de todo el trabajo que ha hecho el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado [porque] que tienen jugadores espectaculares, pero nosotros también los tenemos. Hemos apretado como nunca, nos ha salido un partido espectacular y estamos en la final”, resaltó.

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El defensa central español valoró que España esté “haciendo las cosas muy bien atrás” porque eso les ha permitido alcanzar el partido decisivo del Mundial.

“Tener la portería a cero es de las cosas más importantes en el mundo del futbol, te ayuda muchísimo. Había un poco de runrún de que en la portería y la defensa no estábamos bien, pero creo que hemos callado muchas bocas [porque] llevamos un gol recibido, estamos en una final y estamos haciendo un trabajo impresionante; estamos, jugando muy bien al futbol”, destacó.

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El futbolista del Barcelona aseguró que España no se preocupa por el rival al que se enfrentará en la final de la justa mundialista porque están concentrados en lo que tienen que hacer para ser campeones.

“No quiero a ninguno… que venga el que venga, que sea lo que Dios quiera, nosotros a descansar y, después, estudiaremos a quien tenga que venir. Vienen días muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas de que ya llegue el partido. Vamos todos de la mano para ir a jugar una final del mundo y vamos a ir a ganarla”, sentenció.

Respecto a lo que lo que está viviendo a tan corta edad, Pau Cubarsí aceptó sentirse “muy contento y orgulloso por estar cumpliendo un sueño” y les dedicó a los jóvenes que anhelan ser profesionales que sigan insistiendo.

“Soy muy joven para todo esto que estoy viviendo, estar en una final es una cosa única. A la gente que aún no ha dado el paso y que tiene 19 años, [les digo] que espere, que ya verán que tendrán la oportunidad. El futbol es una cosa que hay que disfrutar, que las cosas llegan y, si hay sacrificio, todo saldrá bien; les animo a que sigan luchando por sus sueños”, compartió el zaguero de La Roja.