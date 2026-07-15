Llegó la hora de la verdad. Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta con el último boleto a la gran final de la Copa del Mundo en juego.

La histórica rivalidad entre albicelestes y británicos tendrá un nuevo capítulo, el primero en unas semifinales de la Copa del Mundo.

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La selección Argentina llega a este encuentro después de superar a Cabo Verde en dieciseisavos de final; a Egipto en octavos de final y a Suiza en cuartos de final. Todos sus partidos estuvieron marcados por el suspenso, ya que la Scaloneta ha ganado los partidos en los últimos instantes del tiempo regular o durante el tiempo extra.

Los Tres Leones tampoco la han pasado bien. Además de ser la selección que más kilómetros recorrió en esta Copa del Mundo, los dirigidos por Thomas Tuchel han tenido complicaciones para avanzar en todas sus series; primero contra la República Democrática del Congo, luego contra el Tri en el estadio Ciudad de México y luego contra Noruega en el calor de Miami.

El equipo que demuestre menos cansancio y cometa menos errores será el que se imponga y selle su boleto a la gran final. Afortunadamente para los aficionados al futbol en México, el partido será transmitido por televisión abierta.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan los horarios y canales para ver en vivo el partido entre Argentina e Inglaterra.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER ARGENTINA VS INGLATERRA EN VIVO?