Final del Mundial 2026: Boletos de reventa superan hasta el medio millón de pesos mexicanos

A cuatro días para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, las entradas de reventa para la final del Mundial de este domingo 19 de julio, en la que España buscará su segunda estrella ante la ganadora del duelo Inglaterra-Argentina, parten desde los siete mil dólares las más baratas (unos 121 mil 700 pesos mexicanos) hasta 39 mil (678 mil 161 pesos mexicanos) las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de 'hospitality'.

Lee también Inglaterra vs Argentina: ¿Por qué la Guerra de las Malvinas le da un toque extra a la semifinal?

La FIFA vende estos asientos 'premium' con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.

Los boletos de 'hospitality' más baratos para la final cuestan 15 mil o 17 mil dólares (unos 295 mil 609 pesos mexicanos), mientras que las opciones más caras tienen precios de 29 mil dólares por persona o hasta 57 mil dólares (991 mil 159 pesos mexicanos) la opción más 'premium'.

En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de 8 mil dólares, mientras que algunas tienen precios de 25 mil o 35 mil dólares.

En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios también oscilan alrededor de los 8 mil dólares.

Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de 7.000 dólares y la más cara, por 39.000 dólares.

Los aficionados que quieran conseguir una entrada para el partido deberán rascarse los bolsillos, pues a los altos precios de las entradas se suman los elevados gastos en alojamiento o en comida.

El transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan 98 dólares, aunque los autubuses lanzadera son opciones más económicas, con precios de unos 20 dólares.