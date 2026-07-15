Este miércoles las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentarán por primera vez en semifinales de la Copa del Mundo, con el gran objetivo de clasificar a la definición por el campeonato frente a España el próximo 19 de julio.

El estadio Mercedes Benz de Atlanta será el escenario de una semifinal que promete emociones fuertes, con dos seleccionados que comparten una gran rivalidad marcada por antecedentes históricos en la Copa del Mundo.

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La selección Argentina, vigente campeona del mundo, afronta este compromiso tras dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, mostrando carácter y jerarquía en los momentos decisivos. Esta tarde, se espera que puedan mostrar su mejor versión si desean mantener su camino en defensa de la corona obtenida hace cuatro años.

Del otro lado estará una Inglaterra que ha ido de menos a más en el torneo. Los dirigidos por Thomas Tuchel eliminaron a la República Democrática del Congo, México y Noruega para instalarse entre los cuatro mejores, apoyados en el gran nivel de Jude Bellingham y la capacidad goleadora de Harry Kane.

En la historia de los Mundiales, Argentina e Inglaterra se vieron las caras en cinco oportunidades, con el historial favorable para Inglaterra por 3-2. Los ingleses ganaron en 1962, 1966, y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986, con el inolvidable partido de Diego Armando Maradona, autor de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", y en 1998, tras una agónica definición por penales.

El partido será transmitido por televisión abierta en México; sin embargo, a continuación les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.

Inglaterra vs Argentina, HOY miércoles 15 de julio