La difusión de un video en redes sociales desató una ola de indignación de parte de algunos usuarios, luego de que un aficionado con la playera de la Selección Mexicana fuera agredido por un grupo de hombres, aparentemente durante un evento relacionado con el Mundial 2026 en Seattle, Estados Unidos.

En el material se observa a cuatro hombres, algunos con la camiseta de la selección de Argentina confrontar a un seguidor del representativo mexicano.

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En el video se aprecia que el hombre con el jersey del tricolor queda rodeado por el grupo de fanaáticos rivales.

Durante varios segundos recibe empujones, jalones, patadas e incluso intentan despojarlo de algunas de sus prendas, mientras decenas de personas observan lo que sucede en plena vía pública.

La confrontación aumenta de intensidad hasta que varias personas deciden intervenir para separar a los involucrados y evitar que la violencia escale a consecuencias mayores. Gracias a esa acción, la pelea concluye sin que el material muestre un desenlace más grave.

Aunque la publicación, compartida por la cuenta de Instagram Chicano Post (@chicanopost), no precisó el lugar de los hechos, todo habría ocurrido en la ciudad de Seattle, en el marco de actividades vinculadas con el Mundial 2026.

Hasta el momento no ha confirmado la identidad o nacionalidad de los hombres que aparecen con la camiseta de Argentina, ni el estado de salud del aficionado mexicano que recibió los golpes.