La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final con un enfrentamiento que, aunque no definirá al campeón, promete intensidad y calidad.

Francia e Inglaterra medirán fuerzas este sábado 18 de julio en el partido por el tercer lugar, un compromiso que enfrentará a dos selecciones europeas que llegaron como candidatas al título, pero que no lograron superar las semifinales.

Lee también Mundial 2026: Así es el exclusivo cofre que resguardará el trofeo de la Final España vs Argentina

El Estadio Miami, ubicado en Florida, será el escenario donde ambos equipos buscarán despedirse del torneo con una victoria que les permita subir al podio y cerrar su participación con una sonrisa.

Francia llegó a esta instancia después de un recorrido convincente en la fase de eliminación directa.

El conjunto de Didier Deschamps dejó fuera a Paraguay por 1-0 en octavos de final y venció 2-0 a Marruecos en cuartos.

Sin embargo, su sueño mundialista terminó en semifinales, donde España mostró su mejor versión y se impuso 2-0. Ahora, Kylian Mbappé y sus compañeros intentarán conquistar el tercer puesto.

Inglaterra también firmó un torneo competitivo. Los Tres Leones eliminaron a México con un emocionante 3-2 en octavos y derrotaron 2-1 a Noruega tras tiempos extras en cuartos de final.

En semifinales estuvieron cerca de instalarse en la lucha por el campeonato, pero Argentina remontó el marcador y ganó 2-1, resultado que envió al conjunto inglés al duelo por el bronce.

El choque representa una nueva oportunidad para dos plantillas llenas de talento que buscarán demostrar su capacidad en el cierre de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde ver el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia vs Inglaterra