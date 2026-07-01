El capitán Harry Kane rescató a Inglaterra de una inesperada decepción en dieciseisavos de final del Mundial ante República Democrática del Congo con un doblete con el que los de Thomas Tuchel lograron responder al tanto inicial africano e imponerse por 2-1 para citarse el 5 de julio con México en el Azteca en octavos de final.

Antes de que Inglaterra pudiera decidir si la batuta se la iba a entregar o no a los de Desabre, un balón largo que buscó la espalda de los centrales acabó en los pies de Cipenga en el costado izquierdo del área, después de que ni Wissa ni Spence lo interceptaran.

El del Castellón remató raso y por el vertical a un Pickford que pudo hacer más y así los isleños se encontraron con su primer marcador en contra en este Mundial y un mal precedente histórico; desde la final de 1966 nunca Inglaterra había logrado volver ganar un partido mundialista de eliminatorias si encajaba primero.

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El consuelo es que quedaban 83 minutos por delante. Aún así RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio Mercedes Benz

Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron vuelta un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

Kane, con dos asistencias de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel.

El capitán inglés siguió agrandando hoy su leyenda con otros dos tantos (ya suma cinco en este Mundial) y Los tres leones se verán las caras en octavos ante una México que está pletórica en su feudo del Estadio Azteca.