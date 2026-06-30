“¿Y si sí?” es una simple frase que podría no significar mucho, pero es todo lo contrario… es un frase que representa esperanza, ilusión, motivación y sueño, un sueño que tienen millones de mexicanos, gracias a 26 futbolistas que no dejan de alimentarlo.

Gracias al categórico triunfo (2-0) de la Selección Mexicana sobre Ecuador, cientos de miles de aficionados volvieron a apoderarse del Ángel de la Independencia, como lo dicta la tradición.

En las últimas semanas, el imponente monumento ha recibido a infinidad de personas que lo único que quieren es festejar una victoria del Tricolor de Javier Aguirre; en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, ya son cuatro y contando…

¡Explotó la afición tricolor tras el silbatazo final en el estadio Ciudad de México! 🥳



Así festejaron miles de aficionados en Paseo de la Reforma la victoria de México 🇲🇽 sobre Ecuador 🇪🇨



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/SAFk9ghFuW — De10Sports (@De10Sports) July 1, 2026

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Desde que se escuchó el silbatazo final, a través de las pantallas que se colocaron a lo largo de la Avenida Paseo de la Reforma, la algarabía estalló; de por sí, la fiesta ya era una locura, pero, tras confirmarse la clasificación a los octavos de final, alcanzó su máximo esplendor.

“Vámonos al Ángel, vámonos al Angel”, era la frase que se entonaba al unísono. Y se fueron. Una marea verde atravesó la extensa avenida.

Sin importar que, prácticamente, era imposible llegar a la glorieta, la felicidad de los mexicanos era tanta que hicieron todo si esfuerzo para unirse a la fiesta.

Las banderas, los cánticos, la espuma, las cornetas, la cerveza, la música, el tequila e, incluso, el mariachi fueron parte de una noche mágica, una celebración tricolor que protagonizaron cientos de miles de mexicanos, que sueñan con que no sea la última en este Mundial.

La afición tricolor anhela regresar el próximo domingo al Ángel de la Independencia para festejar un nuevo triunfo de su selección. ¿Y si sí?