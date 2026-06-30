La Selección Mexicana no especuló y salió a derrotar con todo lo que tenía a su similar de Ecuador. Al equipo de Javier Aguirre le bastaron tres llegadas en el primer tiempo para pasarle por encima 2-0 a los sudamericanos y clasificar a los Octavos de Final.

Con actuaciones sobresalientes de Gilberto Mora, Julián Quiñones, Piojo Alvarado y Raúl Jiménez, México ilusiona más que nunca a la afición con llegar lejos en esta edición de la Copa del Mundo.

Como es costumbre, los elogios, burlas, memes, y publicaciones chistosas con relación al partido en las redes sociales no se hicieron esperar. Ya sea para enaltecer a México, o desprestigiar a Ecuador, quien aunque prometía mucho, no pudo estar a la altura.

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Los mejores MEMES de México vs Ecuador

¿Y si, si? pic.twitter.com/ouhka97gzp — Toluca Datos campeón de Concacaf (@TolucaFCdatos) June 30, 2026

Memes México

No son serios los de la TV 😭xdd pic.twitter.com/wdiVqXvug8 — San Yorch (@Sanyorchv) July 1, 2026

Memes México

A CHINGAR A SU MADRE LOS ECUATOCHANGOS pic.twitter.com/GKUyJUCpUr — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) July 1, 2026

Los mejores memes de Gilberto Mora

Órale muchachos, su pausa de hidratación pic.twitter.com/wRoM48RYW3 — Lizbeth Carolina (@LizbethCaro07) July 1, 2026

TE MAMAAAASTE QUIÑONES pic.twitter.com/ZKAYVSRw3y — AJ BAUER (@ajbauer8) July 1, 2026

Pinche México me estás enculando. pic.twitter.com/U1FlZBUVUX — El Fedelobo (@SoyFedelobo) July 1, 2026

Yo cada vez que Gilberto Mora toca el balón. pic.twitter.com/Vs2y4sop54 — Dua Madridista 🪩 (@DuaMadridista) July 1, 2026

Ahí va morita al ataque contra ecuador:pic.twitter.com/ZY5GVNsz39 — Nicø 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) July 1, 2026