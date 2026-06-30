La Selección Mexicana no especuló y salió a derrotar con todo lo que tenía a su similar de Ecuador. Al equipo de Javier Aguirre le bastaron tres llegadas en el primer tiempo para pasarle por encima 2-0 a los sudamericanos y clasificar a los Octavos de Final.
Con actuaciones sobresalientes de Gilberto Mora, Julián Quiñones, Piojo Alvarado y Raúl Jiménez, México ilusiona más que nunca a la afición con llegar lejos en esta edición de la Copa del Mundo.
Como es costumbre, los elogios, burlas, memes, y publicaciones chistosas con relación al partido en las redes sociales no se hicieron esperar. Ya sea para enaltecer a México, o desprestigiar a Ecuador, quien aunque prometía mucho, no pudo estar a la altura.
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