La no especuló y salió a derrotar con todo lo que tenía a su similar de Ecuador. Al equipo de Javier Aguirre le bastaron tres llegadas en el primer tiempo para pasarle por encima 2-0 a los sudamericanos y clasificar a los Octavos de Final.

Con actuaciones sobresalientes de Gilberto Mora, Julián Quiñones, Piojo Alvarado y Raúl Jiménez, México ilusiona más que nunca a la afición con llegar lejos en esta edición de la Copa del Mundo.

Como es costumbre, los elogios, burlas, memes, y publicaciones chistosas con relación al partido en las redes sociales no se hicieron esperar. Ya sea para enaltecer a México, o desprestigiar a Ecuador, quien aunque prometía mucho, no pudo estar a la altura.

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