Francia volvió a demostrar por qué es la máxima candidata a llevarse el título. Un partido de eliminación del Mundial lo juegan como si no existieran los nervios o la presión.

Con una facilidad que asusta, vencieron de manera muy cómoda 3-0 a Suecia, que tuvo suerte, porque pudieron haber sido seis o siete.

Antes de que finalizara el primer tiempo, una jugada maestra de de Kylian Mbappé terminó dentro de la portería sueca, en lo que fue una recompensa de tanta insistencia en ataque, con dos postes incluidos.

Lee también Sebastián Beccacece, el técnico de Ecuador que quiere "desafiar a lucifer" en el Estadio Azteca

El segundo tiempo fue un trámite. Ni Suecia pudo responder, y Francia tampoco pisó el acelerador, y aún así, le alcanzó para meter dos goles más, de Bradley Barcola al 53', y otro más de Mbappé al minuto 73.

Con el doblete de hoy, el jugador del Real Madrid llegó a 18 goles en Copas del Mundo, lo que lo coloca en el segundo puesto histórico, solo por detrás de Lionel Messi, quien hasta ahora, posee 19 dianas.

Mbappé comparte tierna foto para celebrar su tercer mundial / Foto: AP

Ahora, Francia enfrentará a Paraguay en los Octavos de final del certamen, luego de que dieran la sorpresa de eliminar a Alemania en tanda de penaltis el pasado 29 de junio.