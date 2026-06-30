Sebastián Beccacece, técnico de la Selección de Ecuador, sabe el reto que enfrenta esta noche en el Estadio Ciudad de México, frente al Tricolor por un boleto a los Octavos de Final del Mundial 2026.

El argentino sabe que no es favorito, que será complicada la misión, pero también reconoce que "en el futbol no existen los papeles" ya dentro del terreno de juego. Su objetivo en mente es hacer historia en un "Estadio tan mítico".

Pero antes de comenzar a construir su historia y plan antes de cada partido, Beccacece se refugia en el arte, en el cine, teatro y su playlist plagada de rock argentino. Ese que lo acompañó antes de su triunfo sobre Alemania.

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"Un Ángel para tu soledad", canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue parte de esos días antes de vencer al gigante teutón. Ahora, si una canción describiría lo que vive antes de meterse al Coloso de Santa Úrsula es "Otra Vuelta de Tuerca" de la banda argentina Las Pastillas del Abuelo.

"Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer de visitante aunque tenga las de perder", dice una parte de la canción que probablemente acompañará a Sebastián Beccacece en el camino rumbo al Estadio Ciudad de México.

"No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar: voy a ser yo siempre el primero en patear", es otra estrofa de la canción.

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“En mis ratos libres el arte, la música, el cine, el teatro, me gusta, me nutre, me encuentro en esos espacios una manera de conectar y para mi con el rock nacional siempre me ha generado esa conexión, la verdad que escucho muchas bandas, me gustan todas, pero si te hombro alguna que represente lo que viene... Las Pastillas del Abuelo, 'Otra vuelta de Tuerca'. Es un buen tema para este desafío por el lugar y el escenario”, explicó en conferencia de prensa.