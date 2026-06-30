Fracaso de Países Bajos en el Mundial 2026 no pone a pensar a Koeman en renunciar

La eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 colocó a Ronald Koeman en el centro de las críticas. Sin embargo, el entrenador se mostró sereno tras la derrota y dejó claro que no tomará una decisión inmediata sobre su futuro al frente de la Naranja Mecánica.

Cuestionado sobre una posible renuncia, Koeman prefirió la prudencia. El técnico reconoció que debe rendir cuentas por el resultado, pero señaló que primero analizará lo ocurrido antes de definir los siguientes pasos.

“Primero debo reflexionar y ya tomaré algunas decisiones. Por supuesto que no dejo de lado la rendición de cuentas. Esto es justo después de un partido, la decepción está presente. Uno como técnico tiene que rendir cuentas”.

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Marruecos festeja en el estadio Monterrey / Foto: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL

Buena parte de los cuestionamientos surgieron por el cambio de sistema táctico. Koeman apostó por una línea de cinco defensores ante Marruecos y rechazó que la decisión tuviera relación con algún tipo de temor hacia el rival.

“No se trata de tener miedo, es por defender mejor. Ustedes lo vieron por televisión, yo estaba ahí y sabía lo que era mejor para mi equipo. Tienen derecho a criticar”.

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El seleccionador neerlandés explicó que la modificación fue producto del análisis realizado durante los entrenamientos y de conversaciones con los jugadores. Por ello, aseguró que no cambiaría nada si tuviera otra oportunidad.

“Si tuviera la oportunidad, volvería a tomar las mismas decisiones”, explicó el estratega tras la eliminación en conferencia de prensa .

Koeman también aprovechó para reconocer el crecimiento que ha tenido el futbol africano en los últimos años. Para el técnico, Marruecos es una muestra clara de la evolución que han alcanzado varias selecciones del continente.

“Los africanos han mejorado en lo táctico y en la forma en la que afrontan los partidos. Marruecos tiene mucho talento, jugadores jóvenes en los mejores clubes de Europa y no es casual que estén por encima de Países Bajos en la clasificación mundial”.