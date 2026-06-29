La Selección de Ecuador aterrizó en México exactamente 24 horas antes de su partido por los dieciseisavos de final contra el Tri, y eso forzó la llegada tardía a su hotel de concentración y la conferencia de prensa previa al encuentro, en la cual Sebastián Beccacece alzó la voz contra la organización.

“La verdad que hemos demorado tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué, entre el vuelo más el traslado, terminó siendo un viaje de 9 horas, entonces evidentemente tenemos la cara de cansancio”, mencionó el entrenador argentino, que incluso señaló que su equipo no tuvo oportunidad de adaptarse a la altura por llegar un día antes del partido.

“Estamos muy cansados de todos los detalles, se ha cumplido todo de una manera exacta y acá no ha sido igual”, agregó; sin embargo, “el equipo está bien, entusiasmado, con ánimo, ganas de hacer historia, pero consciente que nos toca un rival que en fase de grupos ha sido mejor, que se ha preparado de manera extraordinaria, anticipada, nosotros somos una selección que dio un paso importante y queremos hacer historia que es nuestro sueño”.

Con el paso del tiempo, Beccacece bajó la intensidad de su reclamo y aseguró que no siente que las complicaciones logísticas le otorguen una ventaja a los dirigidos por Javier Aguirre.

“Siempre creo en las buenas intenciones, creo que se dio así, toca aceptarlo y confío que mis guerreros mañana van a combatir. Nosotros competimos, jugamos, no ponemos quejas, ni excusas, este equipo tiene mucho amor por lo que hace así que tendrá que sacar fuerzas y doblegar esfuerzos para poder cumplir el sueño”, explicó.

Por su parte, el arquero suplente, Gonzalo Valle, se mostró más tranquilo al respecto y le quitó peso a la travesía ecuatoriana para llegar a México.

“Nosotros como jugadores no le damos mucha importancia, nos enfocamos directamente en el trabajo que tenemos que realizar y sabemos que son cosas que se nos escapan a nosotros y nadie es culpable, puede pasar, los temas extra futbolísticos no tenemos por qué darle cabida”, concluyó.