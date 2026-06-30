Con toda la emoción que genera el partido entre México y Ecuador de dieciseisavos de final del Mundial 2026, Marco Antonio Solís, famoso cantante tricolor le mandó un emocionante mensaje a la afición para poder encarar este duelo.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el Buki lanzó un divertido comentario para animar a los seguidores del cuadro azteca a no perder la ilusión en lo que es un duelo de vital importancia para las aspiraciones del equipo mexicano.

"¿Cómo no creer en la Selección Mexicana si ustedes se atrevieron a volver a creer en su ex…? ¿Cómo no ilusionarnos con esta fiebre verde, blanco y rojo? Claro que hoy vamos CON TODO con el Tricolor y más con toda esa unión que han logrado en el pueblo mexicano que hace años no se veía!", publicó el cantante.

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¿Cómo no creer en @miseleccionmx si ustedes se atrevieron a volver a creer en su ex…? ¿Cómo no ilusionarnos con esta fiebre verde, blanco y rojo? Claro que hoy vamos CON TODO con el Tricolor y más con toda esa unión que han logrado en el pueblo mexicano que hace años no se veía! — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) June 30, 2026

Este mensaje ocasionó grandes reacciones entre sus seguidores, así como los internautas que se cruzaron la publicación para interactuar con ella y poder expresar su emoción de cara al partido de esta tarde.

Y claro que el Buki hizo un gran énfasis en lo que ha generado la Selección Mexicana, que es la unión entre todos los aficionados, tal y como se ha visto en los festejos en el Ángel de la Independencia y en toda la República.