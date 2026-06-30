Derivado de lo sucedido en el hotel de concentración de Ecuador, donde una decena de aficionados mexicanos se hicieron presente para impedir el descanso del rival de México para hoy, la Federación Ecuatoriana de Futbol emitió un comunicado en contra de esas actitudes.

"Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", se lee en el arranque del comunicado.

En redes sociales comenzó a circular la información del hotel en el que se alojaron los ecuatorianos, por lo que algunos aficionados convocaron a una reunión para poder desestabilizar el descanso de los jugadores y así crear una "ventaja" para la noche de hoy cuando se midan a la Selección Mexicana.

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"Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo", continúa el texto.

Y la federación remató con una frase que le pone más sazón a este duelo: "Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", finaliza el texto.