Para Jesús Gallardo, defensor de la Selección Mexicana, todo lo hecho en la Fase de Grupos se resume a 90 minutos… y Javier Aguirre lo respalda. Esta noche, el Tricolor, buscará su boleto a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 ante Ecuador.

En casa, frente a su afición y con la etiqueta de favoritos, el conjunto azteca quiere seguir en plan ascendente y hacer historia en un Mundial irrepetible para los del Vasco. Soñar está permitido.

“Yo soy cauto, tengo experiencia, tengo muchas batallas ya, ganadas, perdidas, y en ese sentido no soy quién para evitar soñar a nadie, eso es verdad, y los dejo que sueñen y que se entreguen en la cancha como lo han hecho hasta ahora”, aseveró el timonel tricolor.

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“A mí en lo particular hablar con mis jugadores siempre es interesante saber qué es lo que pasa por sus cabezas, qué piensan, y el común denominador es el optimismo”, agregó Aguirre.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Hoy, las tres victorias en la primera fase no tienen valor alguno. Mantenerse con vida en esta Copa del Mundo es lo único que la afición pide y Javier está consciente de lo que vendrá esta noche en el Coloso de Santa Úrsula.

“Nosotros desde que abrazamos esta profesión, entendemos que es éxito o fracaso, nunca hay término medio. Solo hay un campeón, los demás fracasaron, y aprendemos desde jóvenes que la gente te ponga etiquetas, no esté de acuerdo con algo, te tilden de fracasado, las deudas, esto es inherente al cargo”, enfatizó.

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El combinado nacional llega con 11 partidos en fila sin conocer la derrota, con dos goles en contra en lo que va del año y con una ilusión que no se veía en el país desde hace mucho, o tal vez, nunca. Esta noche podría ser la noche más triste o la más feliz en mucho tiempo por culpa del futbol.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Ecuador?

La Selección Mexicana quiere seguir con vida en esta Copa del Mundo 2026 y hoy disputará el primer gran duelo en el Estadio Ciudad de México. No hay mañana para México.