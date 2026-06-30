Marruecos exige respeto tras eliminar a Países Bajos en el Mundial 2026

Marruecos ya no es una sorpresa en el futbol internacional. Tras eliminar a Países Bajos en el Mundial, el técnico Mohamed Ouahbi aseguró que su selección alcanzó un estatus distinto y que el respeto ganado es producto del trabajo realizado durante varios años.

“Marruecos se ha ganado ahora el respeto de todo el mundo”, aseguró Ouahbi. “No es por lo que hayamos dicho. ⁠Ahora lo hemos demostrado”, aseguró. La victoria ante los neerlandeses reforzó la imagen de un equipo que se ha convertido en protagonista dentro de las grandes competencias.

El reconocimiento no solo llegó por el resultado. Para el entrenador marroquí, incluso la forma en la que jugó el equipo de Ronald Koeman fue una muestra de que sus rivales ya observan a Marruecos con otros ojos y toman precauciones especiales.

“Creo que ahora todo mundo respeta a Marruecos, hablamos y lo decimos alto que somos fuertes por lo que hacemos desde hace muchos años, vemos los jóvenes, los más antiguos, tenemos equipos de alto nivel en todas las categorías”, comentó el estratega tras la clasificación a los octavos de final en el Estadio Monterrey.

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Marruecos festeja en el estadio Monterrey / Foto: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL

Ouahbi también aprovechó para agradecer el respaldo que recibió su selección en el Estadio Monterrey. El técnico destacó la conexión que se formó con la afición mexicana, que alentó a los Leones del Atlas durante buena parte del encuentro frente a Países Bajos.

“Cuando ganamos la Copa del Mundo contra Argentina, todo el estadio estaba con Marruecos, la próxima Copa del Mundo se juega ahí, el pueblo marroquí en ese momento le regresará lo que nos dieron hoy los fans mexicanos, hincharán por ustedes, eso es seguro”, tiró.

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El entrenador incluso recordó que México 1986 marcó su vida como aficionado. “Recuerdo el gol de Matthäus, tenía 10 años y es el torneo que me ha hecho amar el futbol, siempre he seguido México, buenos equipos, fans increíbles”, expresó con emoción durante la conferencia.

Finalmente, Ouahbi reveló que el planteamiento inicial tuvo que modificarse sobre la marcha. “No lo esperaba tan bajo porque Países Bajos es un equipo que le gusta la pelota, lo veo como una señal de respeto al trabajo de Marruecos”, comentó. Ahora, con el boleto a octavos en la mano, los africanos enfrentarán a Canadá con la confianza de un equipo que ya se ganó el respeto del mundo.