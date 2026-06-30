Cinthya Córdoba, una enfermera que atendió a Diego Armando Maradona poco antes de su muerte declaró este martes en el juicio y narró un episodio en el que el astro "se exaltó de nada, desconocía a todos y decía que estaba en una persecución".

Córdoba fue una de las enfermeras que atendió a Maradona durante el tratamiento domiciliario al que fue sometido en una casa de las afueras de Buenos Aires desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el día de su muerte, el 25 de noviembre.

Ante el tribunal, la enfermera narró un episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de noviembre, mientras ella se encontraba de guardia: "Se exaltó de la nada, desconocía a todos, decía que estaba en una persecución. Yo le expliqué que era la enfermera, el me pidió que me cambiara y que me fuera que era una persecución", narró la enfermera.

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Según detalló, cuando contactó a la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las médicas a cargo de la salud del astro y acusada en este juicio, para transmitirle el episodio, ella contestó: "¿Para esto me llamás?".

"A raíz de ello nos dicen a todos que no nos contactemos más con los médicos tratantes, que si nosotros nos comunicábamos con algún médico íbamos a quedar desvinculados", dijo Córdoba.

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Las novedades sobre el paciente debían brindarse únicamente a la doctora a cargo del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, según ella misma solicitó a los enfermeros en un audio exhibido este martes.

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Esta decisión, según expresó Forlini en ese audio, fue tomada en conjunto con la psiquiatra Cosachov.

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Córdoba manifestó, además, haber notado edemas en los miembros inferiores de Maradona los días 13 y 21 de noviembre.

El astro falleció a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, según indicó la autopsia.

Este martes también declaró el médico Jorge Macia, quien realizó una evaluación neurológica al astro el 12 de noviembre de 2020 y aseguró: "Desde el punto neurológico estaba completamente lúcido, no encontré un déficit de ningún tipo, no tenía trastornos en el equilibrio ni tampoco signos de una enfermedad crónica".

Además de Forlini, Di Spagna y Cosachov, son juzgados en este proceso el médico de cabecera Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.