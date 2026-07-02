La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa decisiva este jueves 2 de julio con una intensa jornada de dieciseisavos de final, en la que tres encuentros definirán nuevos clasificados a la siguiente fase.

España, Portugal, Croacia, Suiza, Austria y Argelia buscarán extender su camino en el torneo más importante del futbol internacional.

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El compromiso que concentra la mayor atención enfrenta a España y Austria en el Estadio Los Ángeles.

El encuentro representa una prueba de alto nivel para la selección española, que avanzó como líder del Grupo H y parte como favorita para obtener el pase.

Sin embargo, Austria llega con argumentos para competir. Sorprendió durante la fase de grupos y dejó una buena impresión tras igualar 3-3 frente a Argelia. Además, el equipo disputa su primera Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, un factor que alimenta la ilusión de protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen.

Más tarde, Portugal y Croacia medirán fuerzas en el Estadio Toronto. El duelo adquiere un significado especial por la presencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes disputan la que apunta a ser su última Copa del Mundo. Portugal finalizó segundo del Grupo K, mientras que Croacia obtuvo el mismo puesto en el Grupo L para instalarse en esta ronda.

La actividad concluirá con el enfrentamiento entre Suiza y Argelia en el Estadio Vancouver. La selección helvética domina el historial con dos triunfos en dos partidos y tratará de confirmar esa superioridad para asegurar su permanencia en el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver los partidos del Mundial 2026 HOY 2 de julio?

España vs. Austria

Horario: 13:00 horas

13:00 horas Lugar: Estadio Los Angeles

Estadio Los Angeles Transmisión: Canal 5 y Azteca 7 (televisión abierta) | TUDN (televisión de paga) | ViX Premium Pase Mundial 2026

Portugal vs. Croacia

Horario: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Estadio Toronto

Estadio Toronto Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Suiza vs. Argelia