Una de las grandes decepciones del Mundial 2026 fue la Selección de Uruguay, la cual quedó fuera del torneo en fase de grupos y se llevaron grandes críticas, en especial Federico Valverde, capitán del conjunto uruguayo.

En un grupo en el que España y Cabo Verde clasificaron, los sudamericanos se jugaron la clasificación en Guadalajara frente a La Roja, pero una derrota los dejó fuera de la Copa del Mundo y así convertirse en uno de los fracasos de esta edición.

A casi una semana del adiós uruguayo del campeonato, Valverde rompió el silencio en redes sociales para hablar de lo sucedido.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", reconoció el capitán charrúa.

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A raíz de lo sucedido, Fede asumió total responsabilidad por el desastroso actuar de los suyos, pese a haber hecho todo lo necesario para estar en su punto más óptimo.

"Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó. Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes."

Lo que sí dejó en claro el jugador del Real Madrid es que no existe razón por la cual vaya a dejar de jugar para la escuadra nacional porque promete cosechar logros importantes.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto.