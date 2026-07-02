Un día más de actividad del Mundial 2026 está cerca de terminar. Suiza y Argelia se encargan de bajar el telón de la cartelera de jueves correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo de la FIFA, para así definir a un invitado más a los octavos.

Clasificados como primeros del Grupo B, Suiza le quitó la posibilidad a Canadá de ser locales, por lo que ellos buscan aprovechar estar en Vancouver e intentar meterse a la siguiente ronda para mantener su sueño.

El cuadro argelino se metió como uno de los mejores terceros, luego de quedar detrás de Argentina y Austria en el Grupo J. A lo largo de la primera fase, lograron derrotar a Jordania y un empate con los austriacos, suficiente para llegar a esta instancia.

Con un panorama abierto, ambas selecciones quieren pelear hasta el final para poder asegurar ese pase a la fase siguiente.

MINUTO A MINUTO SUIZA VS ARGELIA MUNDIAL 2026

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