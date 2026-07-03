Este viernes 3 de julio llegan los últimos tres partidos de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que prometen goles, y muchas emociones.

El primero, en punto de las 12:00 pm, tiempo del Centro de México, será Australia vs Egipto en el estadio de Dallas. Quien gane, tendrá como premio enfrentar muy probablemente a Argentina.

La albiceleste que jugará ante Cabo Verde a las 16:00 horas en el estadio de Miami. La gran sorpresa del torneo, los caboverdianos, tratarán de frustrar a Lionel Messi y compañía.

Jugadores de Argentina, durante una de sus prácticas previo al duelo ante Jordania. FOTO: AFP

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Por último, en punto de las 19:30 horas, la selección de Colombia se medirá en el estadio de Kansas City a su similar de Ghana, y el ganador, jugará ante Suiza, que ayer venció 2-0 a Argelia.

¿Por dónde ver los partidos del Mundial hoy?

El único partido que se podrá ver por televisión abierta será el de Argentina vs Cabo Verde, los otros dos, se podrán disfrutar a través de la plataforma de streaming VIX, mediante su plan mundialista.