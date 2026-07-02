Si hay una fase que ha perseguido a la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales, esa es la de los octavos de final. A lo largo de las últimas décadas, el Tricolor ha logrado instalarse constantemente entre las mejores selecciones del torneo, pero el quinto partido se ha convertido en una deuda que sigue sin saldarse.

México ha disputado ocho partidos de octavos de final en Copas del Mundo y el balance no es alentador: ocho derrotas.

La historia comenzó en México 1986, cuando el Tricolor eliminó a Bulgaria en penales para avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, ese torneo no contó con octavos de final, ya que el formato era diferente y los equipos accedían directamente a cuartos tras superar la primera ronda. Desde que la FIFA implementó los octavos en Francia 1998, México nunca ha podido superar esa instancia.

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Todo empezó precisamente en Francia 1998, cuando Alemania remontó en los minutos finales para imponerse 2-1. Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, Estados Unidos protagonizó uno de los golpes más dolorosos al vencer 2-0 al conjunto mexicano.

La historia se repitió en Alemania 2006, donde Argentina necesitó un golazo de Maxi Rodríguez en tiempos extra para eliminar al Tricolor por 2-1. El destino volvió a cruzar a ambas selecciones en Sudáfrica 2010 y, otra vez, los argentinos salieron vencedores, ahora por 3-1.

Selección Mexicana en 2006 Foto: @fifaworldcup_es

En Brasil 2014 llegó otra eliminación que todavía duele. México estuvo cerca de llevar a Países Bajos al alargue, pero un gol de Wesley Sneijder y un penal convertido por Klaas-Jan Huntelaar en los minutos finales le dieron la vuelta al marcador para un 2-1 que quedó marcado por la polémica.

La racha continuó en Rusia 2018. Después de sorprender al mundo al derrotar a Alemania en fase de grupos, el Tri cayó 2-0 frente a Brasil.

Ahora, en el Mundial 2026, México vuelve a tener enfrente la oportunidad de romper una de las rachas más largas y dolorosas de su historia.

Los partidos de México en octavos de final

Francia 1998 | Alemania 2-1 México

Corea-Japón 2002 | México 0-2 Estados Unidos

Alemania 2006 | Argentina 2-1 México (tiempos extra)

Sudáfrica 2010 | Argentina 3-1 México

Brasil 2014 | Países Bajos 2-1 México

Rusia 2018 | Brasil 2-0 México