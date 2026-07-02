Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este jueves con uno de los cruces más atractivos de la ronda.

Portugal y Croacia se enfrentan en un duelo que reúne a dos selecciones candidatas a pelear por cosas importantes y que podría marcar la despedida mundialista de dos leyendas: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

Portugal llega después de una fase de grupos con sensaciones encontradas. Los dirigidos por Roberto Martínez golearon 5-0 a Uzbekistán, pero también dejaron dudas tras empatar con República Democrática del Congo y Colombia, resultados que los obligaron a avanzar como segundos de grupo.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo con las selecciones de Colombia y Portugal, respectivamente, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Lee también Gilberto Mora enamora a la prensa internacional por su actuación ante Ecuador

Del otro lado estará una Croacia que también tuvo que remar para instalarse en la fase de eliminación directa. Los balcánicos comenzaron el torneo con una derrota frente a Inglaterra, aunque reaccionaron a tiempo con triunfos sobre Panamá y Ghana para quedarse con el segundo puesto de su sector.

El ganador de este encuentro avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del choque entre España y Austria.

Jugadores de Croacia posan para la foto tras su victoria sobre Ghana. FOTO: AP

¿A qué hora y donde ver Portugal vs Croacia HOY?