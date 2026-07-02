Uno de los partidos que más expectativas genera en estos dieciseisavos de final del Mundial 2026, es el de Argentina vs Cabo Verde.

Esto es gracias al contexto en el que llegan ambas selecciones. Los caboverdianos llegan como la mayor sorpresa del torneo, y han demostrado que se le pueden plantar a cualquiera.

Por su parte, la albiceleste, campeona defensora del torneo, quiere demostrar que marcha firme en su búsqueda del bicampeonato del mundo liderada por Lionel Messi.

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Luego de que se hiciera oficial por la FIFA la designación arbitral para este cotejo, llamó la atención la presencia de la árbitra mexicana, Katia Itzel García.

La mexicana participará como cuarta árbitra, mientras que Sandra Ramírez, otra silbante azteca, es reserva de los asistentes.

Katia Itzel García y Sandra Ramírez en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

En el centro del campo, Drew Fischer es el árbitro central del encuentro junto a Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, los tres de nacionalidad canadiense.

El partido entre Argentina y Cabo Verde está programado para este viernes 3 de julio en punto de las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y se jugará en el estadio de Miami.