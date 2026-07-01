La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad en la Copa del Mundo 2026 al superar 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, resultado que aseguró su presencia en los octavos de final y terminó con una espera de 40 años sin una victoria en un encuentro de eliminación directa dentro del torneo.

El equipo encabezado por Javier Aguirre respondió en uno de los compromisos de mayor exigencia del certamen con un desempeño sólido, control del balón y una propuesta ofensiva que recibió reconocimiento tanto de la afición como de especialistas internacionales.

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Entre las voces que resaltaron la exhibición del conjunto nacional apareció Zlatan Ibrahimović.

El histórico exdelantero sueco analizó el encuentro durante una transmisión de FOX Sports y no ocultó su admiración por el rendimiento del Tri, al considerar que dominó el partido desde los primeros instantes.

¿Qué fue lo que dijo Zlatan sobre la Selección Mexicana?

“Jugador con intensidad en defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido”, explicó Zlatan.

El exjugador también destacó el funcionamiento colectivo de México y aseguró que el equipo mostró su versión más completa desde el inicio de la competencia.

“Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo”, afirmó.

Con la clasificación asegurada, la Selección Mexicana ya tiene rival para los octavos de final. Su próximo adversario será Inglaterra, duelo programado en el Estadio Ciudad de México.

Zlatan gives his thoughts on Mexico taking down Ecuador to move on to the Round of 16 🇲🇽@Ibra_official pic.twitter.com/JyXvi47puY — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

¿Cuándo jugaría México los Octavos de Final de la Copa del Mundo?

​México vs. Inglaterra