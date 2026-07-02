Messi vs 'Vozinha', el duelo que representa a 'David contra Goliat' en el Argentina vs Cabo Verde

Argentina afrontará un desafío con amplio favoritismo, aunque enfrente tendrá a una de las mayores revelaciones del Mundial 2026.

La Albiceleste medirá fuerzas con Cabo Verde en los dieciseisavos de final, en un encuentro que tendrá como protagonistas a Lionel Messi y al arquero Vozinha, figuras que simbolizan el contraste entre una potencia histórica y la sorpresa más importante del certamen.

El Hard Rock Stadium de Miami recibirá un partido con ingredientes suficientes para captar la atención mundial.

Lee también El récord que pone a temblar a Brasil previo a su choque ante la selección de Noruega

De un lado estará el vigente campeón del mundo, impulsado por un Messi que atraviesa un momento sobresaliente. Del otro aparecerá un conjunto africano que rompió cualquier pronóstico y que ahora busca extender su historia de ensueño.

Messi comparte el liderato de goleo del torneo con Kylian Mbappé, ambos con seis anotaciones. Además, el capitán argentino estableció un nuevo récord al convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, cifra que ya asciende a 19 goles y que reafirma su lugar entre las máximas leyendas del futbol mundial.

Sin embargo, la misión argentina no luce tan sencilla por la presencia de Vozinha. El experimentado guardameta, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, recibió elogios tras una brillante fase de grupos. Sus intervenciones permitieron que Cabo Verde empatara frente a España, Uruguay y Arabia Saudí, resultados que aseguraron el histórico pase de su selección a la ronda de eliminación directa.

El empate sin goles ante España representó la actuación que colocó a Vozinha bajo los reflectores internacionales. Después, la igualada contra Uruguay permitió que Cabo Verde se convirtiera en apenas la tercera selección que suma puntos frente a dos campeonas del mundo en su primera participación mundialista.

La clasificación también marcó un hecho sin precedentes para el pequeño archipiélago africano, integrado por diez islas y cerca de medio millón de habitantes, al transformarse en el país más pequeño que alcanza esta instancia del torneo.

Miami también ofrecerá un ambiente favorable para Argentina. Más de 50 mil argentinos residen en el área metropolitana, mientras que Messi volverá a un escenario cercano a la sede del Inter Miami, club donde disputa sus partidos. Con ese respaldo, la Albiceleste intentará confirmar su candidatura al título, aunque primero deberá superar la resistencia del arquero que ya conquistó al Mundial.