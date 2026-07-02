La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una nueva polémica después de que un periodista argentino denunciara una versión que apunta a presuntas amenazas contra jugadores de Ecuador antes del partido disputado en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana consiguió un sólido triunfo de 2-0 sobre la escuadra ecuatoriana en los dieciseisavos de final, resultado que le permitió avanzar en la Copa del Mundo y romper una larga racha sin ganar un encuentro de eliminación directa en un Mundial.

Sin embargo, horas después del compromiso, surgieron declaraciones que generaron controversia en distintos países de Latinoamérica.

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¿Quién es el periodista argentino que acusó amenazas hacia los jugadores de Ecuador?

Durante una emisión de Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann aseguró que varios futbolistas ecuatorianos habrían recibido intimidaciones de un cártel mexicano antes del encuentro, aunque no señaló cuál sería la organización responsable ni presentó evidencias que respaldaran esa versión.

“Es bastante complicado porque parece que está confirmado de que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores, con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México”, dijo.

Otro integrante del programa agregó: “Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México y por eso podrían conocer dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos…”.

Posteriormente, Feinmann reforzó su postura al declarar: “Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el estadio Azteca contra México”.

🗣️ El rechazo de Eduardo Feinmann @edufeiok a las amenazas de cárteles narco a jugadores de Ecuador: "Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial".



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No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la FIFA ni de la Federación Ecuatoriana de Futbol sobre la existencia de esas supuestas amenazas.

Previo al partido, la FEF únicamente presentó inconformidades relacionadas con hechos ocurridos alrededor de la concentración del equipo, entre ellos la serenata, ruidos y pirotecnia cerca del hotel donde se hospedó la selección sudamericana.