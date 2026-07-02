Inglaterra entrenará en las instalaciones del Club Universidad Nacional, previo a su partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 contra México.

La noticia de que los Tres Leones ocuparán el complejo de La Cantera fue confirmada por el propio presidente de los Pumas, Luis Raúl González Pérez.

“Efectivamente, se confirma que aquí entrenará la selección inglesa porque, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada [La Cantera]”, declaró el dirigente universitario en conferencia de prensa.

🚨 ¡De último momento! 🚨



La Selección de Inglaterra entrenará en las instalaciones de los Pumas 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Harry Kane, Jude Bellingham y compañía estarán en La Cantera, previo a enfrentar a México en los octavos de final de la Copa 2026 ⚽️



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/UxzDkVNn5A — De10Sports (@De10Sports) July 2, 2026

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Además de la calidad de las canchas, tanto de la principal como de la número dos, otro de los motivos que llevó a los ingleses a tomar esta decisión fue por la privacidad que ofrecen las instalaciones.

Sobre todo, porque la segunda se encuentra en el tercer y último nivel de La Cantera y goza de completo aislamiento; sería un auténtico búnker para Thomas Tuchel y sus dirigidos.

Cabe resaltar que el Equipo de la Rosa entrenaría el sábado en el complejo deportivo auriazul, ya que planea llegar a nuestro país desde el viernes por la noche para adaptarse a la altura de la Ciudad de México.

Es decir, dejaría su campamento base en Kansas City mañana por la tarde para viajar a territorio mexicano en un vuelo chárter y así dormir en la CDMX.

El sábado realizaría su última práctica en La Cantera para afinar los últimos detalles de cara al juego del domingo contra el Tricolor en el Estadio Ciudad de México.

El entrenamiento sería por la mañana, antes de realizar su conferencia oficial en el Coloso de Santa Úrsula, en el Día -1 del partido.

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Inglaterra no fue la única selección que eligió las instalaciones de los Pumas para previo a sus partidos en la CDMX, Ecuador también lo hizo, pero decidió cambiar su itinerario y viajar solamente con un día de anticipación, por lo que ya no realizó su última práctica en La Cantera.